«Все красавцы!» Главный тренер «Газпрома-Югра» — о победе в Суперлиге

Главный тренер мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» Владимир Колесников прокомментировал победу своей команды в чемпионате России – 2023/2024. В пятницу, 21 июня, югорчане выиграли в пятом матче финала PARI Суперлиги с «Ухтой» — 6:5 (3:3, 2:2 д. вр., 4:2 пен.) и завершили серию со счётом 4-1.

«Мы верили в победу. Именно такой посыл был, особенно у тех, кто находился на скамейке запасных. Задача была уехать домой! Мы уже очень давно не были дома, и это надо было сегодня решить. У нас это получилось, за что ребятам большое спасибо. И всех болельщиков поздравляю, которые были здесь, которые переживали за нас у экранов. Всех поздравляю с чемпионством, все красавцы. А мы будем отдыхать!» — приводит слова Колесникова пресс-служба Суперлиги.

МФК «Газпром-Югра» стал четырёхкратным чемпионом России. Бронзовые медали выиграли футзалисты «Тюмени», в серии за третье место обыгравшие «КПРФ».