Главный тренер «Ухты» — о финале с «Газпромом-Югра»: мы были наголову хуже, чем соперник

Главный тренер мини-футбольного клуба «Ухта» Вадим Яшин прокомментировал поражение в финальной серии PARI Суперлиги. В пятницу, 21 июня, команда из республики Коми проиграла «Газпрому-Югра» в пятом матче финала чемпионата России — 6:5 (3:3, 2:2 д. вр., 4:2 пен.) и в серии до четырёх побед — 1-4.

«Присутствует небольшое разочарование, что мы сегодня не смогли зацепить серию. Хочу просто поздравить «Газпром» с победой и поблагодарить болельщиков, болевших за нас весь сезон и дававших ту энергию, которой постоянно хватало, чтобы провести вот такой сезон, какой у нас получился. Чего не хватило в серии пенальти? Не знаю. В этих сериях мы были наголову хуже, чем соперник», — приводит слова Яшина пресс-служба Суперлиги.

«Ухта» впервые в своей истории стала призёром Суперлиги. Бронзовые медали выиграли футзалисты «Тюмени», в серии за третье место обыгравшие «КПРФ».