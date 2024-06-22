ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Уроженец России Сибирцев отобрался на ОИ-2024, где выступит за Узбекистан

Уроженец России Сибирцев отобрался на ОИ-2024, где выступит за Узбекистан
Комментарии

Пловец Илья Сибирцев, который теперь выступает за сборную Узбекистана, отобрался на Олимпийские игры в Париже, выполнив норматив на дистанцию 800 метров за 7.50,05.

Для выполнения норматива необходим был результат не хуже 7.51,65.

Напомним, ранее глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников говорил, что сборная России ничего не потеряла после перехода Сибирцева. Пловец сменил спортивное гражданство на сборную Узбекистана в январе 2024 года, однако сам он живёт и учится в США.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские пловцы не поедут на эти соревнования, об этом Сальников сообщал задолго до начала отборочных соревнований. Такое решение связано с условиями, которые МОК выставил для спортсменов из России.

Материалы по теме
Игры БРИКС: cинхронное плавание, медальный зачёт
Материалы по теме
Кто из россиян поедет на Олимпиаду в Париж? МОК начал допускать наших атлетов. LIVE
Live
Кто из россиян поедет на Олимпиаду в Париж? МОК начал допускать наших атлетов. LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android