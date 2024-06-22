Уроженец России Сибирцев отобрался на ОИ-2024, где выступит за Узбекистан

Пловец Илья Сибирцев, который теперь выступает за сборную Узбекистана, отобрался на Олимпийские игры в Париже, выполнив норматив на дистанцию 800 метров за 7.50,05.

Для выполнения норматива необходим был результат не хуже 7.51,65.

Напомним, ранее глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников говорил, что сборная России ничего не потеряла после перехода Сибирцева. Пловец сменил спортивное гражданство на сборную Узбекистана в январе 2024 года, однако сам он живёт и учится в США.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские пловцы не поедут на эти соревнования, об этом Сальников сообщал задолго до начала отборочных соревнований. Такое решение связано с условиями, которые МОК выставил для спортсменов из России.