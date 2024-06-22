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Спесивцев, не отобравшийся на Олимпиаду, рассказал, почему будет её смотреть

Спесивцев, не отобравшийся на Олимпиаду, рассказал, почему будет её смотреть
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Российский спортсмен Максим Спесивцев, занимающийся греблей на байдарках, не смог отобраться на Олимпиаду в Париже, но признался, что всё равно будет следить за Играми.

«Я буду смотреть Олимпиаду. Важно знать, как другие ребята выступают, и тянуться к этому результату. Потом будем готовиться к следующим Олимпийским играм, поэтому сейчас нужно анализировать, смотреть», — приводит слова Спесивцева ТАСС.

В мае на отборочном турнире Спесивцев занял шестое место в байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров, а в байдарке-двойке на дистанции 500 метров вместе с Виталием Ершовым не сумел пробиться в финал.

Напомним, 15 июня МОК опубликовал список первых 14 россиян, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже. В нём оказались спортсмены по дисциплине велоспорт, прыжки на батуте и спортивная борьба.

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