Ша'Карри Ричардсон выиграла забег на чемпионате США с развязанными шнурками

Американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон, специализирующаяся на беге на короткие дистанции, выиграла забег на 100 метров, пробежав с результатом 10,88 с развязанными шнурками.

Фото: Скриншот видео забега

Фото: Скриншот видео забега

Отметим, что чемпионат США является отборочным на Олимпийские игры — 2024.

Ша'Карри Ричардсон — 10,88;

Мелисса Джефферсон — 10,91;

МакКензи Лонг — 10,94;

Алейя Хоббс — 10,97.

Ричардсон пребывает в хорошей физической форме. Прошлую Олимпиаду она пропустила в связи с недопуском из-за допинга, который обнаружили незадолго до самой Олимпиады в Токио. Ричардсон отменили результат её отборочной стометровки, а вместе с тем и право поехать соревнования. Власти имели право включить её в эстафету, но не стали этого делать.