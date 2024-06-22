Российские гимнастки завоевали шесть золотых медалей среди юниоров на Играх БРИКС

Россиянки завоевали шесть золотых медалей в соревнованиях по художественной гимнастике среди юниорок на Играх БРИКС. В групповых упражнениях победу одержали сборная России (5 обручей; 32,750 балла) и команда «Небесной грации» (5 пар булав; 33,100).

В индивидуальных упражнениях выиграли София Ильтерякова (мяч; 34,350), Николь Римарачин Диас (булавы; 31,700) и дважды Ульяна Янус (лента; 32,500 и упражнения без предмета; 38,700).

Ранее стало известно, что сборная России завоевала более 210 золотых медалей за девять дней Игр БРИКС. В общей сложности российские атлеты выиграли 418 медалей, из которых 212 – золотые.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.