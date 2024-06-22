ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские гребцы завоевали три серебряные и три бронзовые медали на Играх дружбы

Российские гребцы завоевали три серебряные и три бронзовые медали на Играх дружбы
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 июня, российские гребцы завоевали три серебряные и три бронзовые медали на Играх дружбы.

Гребля. Игры БРИКС — 2024, Казань. 5000 метров на байдарках.

Мужчины:

1. Владислав Кравец (Беларусь)
2. Максим Спесивцев (Россия)
3. Виталий Ершов (Россия)

Женщины:

1. Марина Литвичук (Беларусь)
2. Владислава Скриганова (Беларусь)
3. Елена Миронченко (Россия)

Гребля. Игры БРИКС — 2024, Казань. 5000 метров на каноэ.

Мужчины:

1. Иван Потапенко (Беларусь)
2. Илья Первухин (Россия)
3. Иван Дмитриев (Россия)

Женщины:

1. Екатерина Семенцова (Беларусь)
2. Алина Ковалёва (Россия)
3. Дильноза Рахматова (Узбекистан)

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии принимают участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.

Материалы по теме
«Это не может заменить Олимпиаду». Что не так с нашими Играми БРИКС?
«Это не может заменить Олимпиаду». Что не так с нашими Играми БРИКС?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android