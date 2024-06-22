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Российские гребцы завоевали три серебряные и три бронзовые медали на Играх дружбы

Сегодня, 22 июня, российские гребцы завоевали три серебряные и три бронзовые медали на Играх дружбы.

Гребля. Игры БРИКС — 2024, Казань. 5000 метров на байдарках.

Мужчины:

1. Владислав Кравец (Беларусь)

2. Максим Спесивцев (Россия)

3. Виталий Ершов (Россия)

Женщины:

1. Марина Литвичук (Беларусь)

2. Владислава Скриганова (Беларусь)

3. Елена Миронченко (Россия)

Гребля. Игры БРИКС — 2024, Казань. 5000 метров на каноэ.

Мужчины:

1. Иван Потапенко (Беларусь)

2. Илья Первухин (Россия)

3. Иван Дмитриев (Россия)

Женщины:

1. Екатерина Семенцова (Беларусь)

2. Алина Ковалёва (Россия)

3. Дильноза Рахматова (Узбекистан)

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии принимают участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.