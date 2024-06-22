Сегодня, 22 июня, российские гребцы завоевали три серебряные и три бронзовые медали на Играх дружбы.
Гребля. Игры БРИКС — 2024, Казань. 5000 метров на байдарках.
Мужчины:
1. Владислав Кравец (Беларусь)
2. Максим Спесивцев (Россия)
3. Виталий Ершов (Россия)
Женщины:
1. Марина Литвичук (Беларусь)
2. Владислава Скриганова (Беларусь)
3. Елена Миронченко (Россия)
Гребля. Игры БРИКС — 2024, Казань. 5000 метров на каноэ.
Мужчины:
1. Иван Потапенко (Беларусь)
2. Илья Первухин (Россия)
3. Иван Дмитриев (Россия)
Женщины:
1. Екатерина Семенцова (Беларусь)
2. Алина Ковалёва (Россия)
3. Дильноза Рахматова (Узбекистан)
Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии принимают участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.