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Гимнастка Мария Борисова завоевала золото Игр БРИКС в упражнении с обручем

Российская гимнастка Мария Борисова завоевала золото Игр БРИКС в упражнении с обручем.

За своё выступление она получила 37,400 балла. Второе место заняла представительница Узбекистана Вилана Савадян — 34,950. На третьем месте расположилась белорусская спортсменка Дарья Грохотова — 34,350.

Художественная гимнастика. Игры БРИКС, Казань. Обруч.

1. Мария Борисова (Россия).

2. Вилана Савадян (Узбекистан).

3. Дарья Грохотова (Беларусь).

Отметим, что в личном многоборье, которое состоялось вчера, 22 июня, Борисова заняла второе место, уступив золото соотечественнице Лале Крамаренко.

Борисова является гимнасткой команды «Небесная грация», которой руководит олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.