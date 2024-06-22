Российские шпажистки стали победительницами Игр БРИКС

Сборная российских шпажисток в составе Айзанат Муртазаевой, Татьяны Гудковой и Яны Бекмурзовой одержала победу в командном турнире на Играх БРИКС. В финале национальная команда победила сборную Беларуси со счетом 45:23.

Ранее стало известно, что россиянки завоевали шесть золотых медалей в соревнованиях по художественной гимнастике среди юниорок на Играх БРИКС.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.