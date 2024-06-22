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«В длинные контроли не хватает сил». Крамник — о том, как часто играет в шахматы сейчас

«В длинные контроли не хватает сил». Крамник — о том, как часто играет в шахматы сейчас
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14-й чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Владимир Крамник в интервью двукратному вице-чемпиону мира Яну Непомнящему рассказал, как часто играет в шахматы после завершения своей карьеры.

— Насколько сильно ты по-прежнему любишь играть в шахматы?
— Даже больше, чем раньше, но только в короткие контроли. В длинные у меня уже сил не хватает. Когда это перестаёт быть профессией, мне хочется получать удовольствие и избегать этих минусов игры. Недостаток шахмат в том, что ты безумно устаёшь после длинных партий. А мне скоро под 50. Хочется, чтобы шахматы стали приятным хобби. Поэтому, играть я очень люблю, но в разумных масштабах, — сказал Крамник.

Напомним, недавно, экс-чемпион мира принял участие в матче против мексиканского гроссмейстероа Хосе Мартинеса, более известного как Жоспем. Поединок завершился победой Жоспема.

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