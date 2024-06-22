У российских гимнасток ещё три золотые медали на Играх БРИКС

Российские гимнастки завоевали ещё три золотые медали на Играх БРИКС. Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте – 2021, лидер сборной России по художественной гимнастике

Лала Крамаренко выиграла золото в упражнении с лентой (35,000). Диана Чугунихина стала первой в упражнении с булавами (34,450). Анна Попова одержала победу в упражнении с мячом (35,950).

Ранее Лала Крамаренко продемонстрировала лучший результат в индивидуальном многоборье в финале турнира на Играх БРИКС, где она плакала после каждого упражнения.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.