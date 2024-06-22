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Владимир Крамник высказался о скандале с сайтом Chess.com

Владимир Крамник высказался о скандале с сайтом Chess.com
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14-й чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Владимир Крамник высказался о скандале с сайтом Chess.com

«Первым этапом этого всего -было начало обсуждения ситуации в серьёзном ключе. Надо было создать дискуссию. На данный момент я это достиг. Но подозреваю, что если я это на время приостановлю, все сразу перестанут говорить об этом. По сути, мне пока приходится в одиночку поддерживать темп. Тема важнейшая. Цена того, что меня оскорбляют, Сhess.com начал кампанию против меня. Ну, а как ещё? Я понимал, что так и будет. Я не говорю, что делал всё правильно.

В начале мне казалось, что Сhess.com просто не обращает внимание, но потом я понял, что это осознанная политика. И это очень сильно изменило мою стратегию. Задача была в том, чтобы объяснить, что нет неприкасаемых. Тут же не было конкретно чего-то против Накамуры? Кто бы такой результат не показал… Это безумная статистика с очень низкой вероятностью. Здравый смысл подсказывает. После этой истории с Ниманном всё стало уходить в личное противостояние. За этот год чётко прослеживается стратегия Сhess.com — переводить всё в эмоционально-личную сферу, на конкретные личности. А дело не в них и я это объяснял. Есть статистика и есть человек, который зарабатывает кучу денег. Читтерит ли он или нет — не мне решать. Но вы должны объяснить и проверить это", — сказал Крамник в интервью двукратному вице-чемпиону мира Яну Непомнящему.

Напомним, недавно экс-чемпион мира принял участие в матче с мексиканским гроссмейстером Хосе Мартинесом, более известным как Жоспем. Поединок завершился победой Жоспема

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