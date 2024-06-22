Экс-чемпион мира Крамник заявил, что не являлся фаворитом в матче с Жоспемом

Экс-чемпион мира Владимир Крамник заявил, что не являлся фаворитом в матче с Жоспемом, несмотря на более «громкое» имя в мире шахмат. По словам россиянина, у него хуже рейтинг, чем у мексиканского гроссмейстера.

«Хорошо, что такие матчи происходят, хороший перформанс. Мне хотелось сыграть максимально здорово, но не было задачи выиграть. Я был явным андердогом. Какой фаворит? О чём речь. По статистике и результатам если бы я выиграл этот матч, то ему надо было сразу дать бан. Абсолютно нереально, что я выиграл бы такой длинный матч», — сказал Крамник в интервью двукратному вице-чемпиону мира Яну Непомнящему.

Напомним, ранее Крамник обвинил Жоспема в жульничестве после поражения в очной онлайн-партии во время титульного вторника – еженедельного турнира на платформе chess.com. Российский шахматист написал в социальных сетях серию постов о том, что соперник играл странно. Жоспем предложил провести для снятия вопросов очный матч, на что Крамник согласился. Поединок завершился победой Жоспема, при этом Крамник жаловался на множество технических проблем по ходу матча. Он также сообщал, что собирается подавать в суд на организаторов.