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Мужская сборная России по фехтованию на саблях выиграла золото Игр БРИКС

Мужская сборная России по фехтованию на саблях выиграла золото Игр БРИКС
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Мужская сборная России по фехтованию на саблях выиграла золото Игр БРИКС. На первую ступень пьедестала поднялись Кирилл Тюлюков, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко и Анатолий Костенко. В финале соревнований они одержали победу над командой Азербайджана со счётом 45:23.

За третье место между собой сразились команды Беларуси и Индии, Белорусские спортсмены практически в равном матче вырвали победу со счётом 45:43.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

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