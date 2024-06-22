«Это явно кем-то организовано». Крамник — о DDoS-атаке во время игры с Жоспемом

14-й чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Владимир Крамник высказался о DDoS-атаке во время игры с Жоспемом.

«Главный организатор выпустил видео, что была DDoS-атака на мой аккаунт. Одновременно было три тысячи заявок со мной сыграть.

Chess.com обязан такие случаи отслеживать. Это было в контрактных обязательствах. А как насчёт того, чтобы это дело расследовать и выяснить организатора? Не может ведь три тысячи заявок поступить случайно?! Это явно кем-то организовано. Chess.com молчит и даже не вернул мне обратно рейтинг», — сказал Крамник в интервью двукратному вице-чемпиону мира Яну Непомнящему.

Напомним, ранее Крамник обвинил Жоспема в жульничестве после поражения в очной онлайн-партии во время титульного вторника – еженедельного турнира на платформе chess.com. Российский шахматист написал в социальных сетях серию постов о том, что соперник играл странно. Жоспем предложил провести для снятия вопросов очный матч, на что Крамник согласился. Поединок завершился победой Жоспема, при этом Крамник жаловался на множество технических проблем по ходу матча. Он также сообщал, что собирается подавать в суд на организаторов.