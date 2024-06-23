«Практически по всем видам спорта конкуренция есть». Матыцин — об Играх БРИКС

Бывший министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о проходящих в Казани Играх БРИКС. По словам Матыцина, на этих соревнованиях присутствует большая конкуренция в разных дисциплинах.

«Я очень рад и горжусь тем, что Россия еще раз предложила спортивному миру новый формат взаимодействия, межгосударственную платформу БРИКС. Мы ожидали такого выступления нашей сборной. Мы ставили одной из задач — дать возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях с достойными соперниками. Это получилось, практически по всем видам спорта конкуренция есть. Главное — конкуренция есть и внутри российской команды, что еще раз подчеркивает и показывает наш потенциал.

Это ни в коей мере никакая не альтернатива, мы никому ничего не доказываем. Это просто шаг вперед в развитии нашей системы и нового формата стран БРИКС, в котором мы видим очень большое будущее. Мы готовы работать как единая команда для продвижения форматов, которые бы позволили строить многополярный спортивный мир», — приводит слова Матыцина ТАСС.