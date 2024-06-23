14-й чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Владимир Крамник описал свои впечатления от недавней игры с Жоспемом.

«Безусловно, он сильный блицор. Но не настолько, как это показывают в тайтлах. Не вижу я там уровня топ-10. Насколько понимаю, с игроком из топ-10 в блиц я не смогу составить конкуренцию. Я сейчас далеко не в десятке сильнейших. На OTB Chess (Over The Board. — Прим. «Чемпионат») я явно играл лучше. С зевками грубыми, но в целом играл с перевесом, чего бы не произошло ни с одним игроком из первой десятки», — сказал Крамник в интервью двукратному вице-чемпиону мира Яну Непомнящему.

Напомним, панее Крамник обвинил Жоспема в жульничестве после поражения в очной онлайн-партии во время титульного вторника – еженедельного турнира на платформе chess.com. Российский шахматист написал в социальных сетях серию постов о том, что соперник играл странно. Жоспем предложил провести для снятия вопросов очный матч, на что Крамник согласился. Поединок завершился победой Жоспема, при этом Крамник жаловался на множество технических проблем по ходу матча. Он также сообщал, что собирается подавать в суд на организаторов.