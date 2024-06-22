Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые награды на Играх БРИКС

Российские дзюдоисты заработали четыре золотые медали на Играх БРИКС. Абас Азизов стал победителем в весе до 81 кг, Глафира Борисова стала первой в весе до 52 кг, Нияз Билалов забрал золото в весе до 100 кг, а Ирина Зуева – в весе до 57 кг.

Серебряным призёром игр стал Александр Шалимов в весе свыше 100 кг. Россиянка Аина Моисеева в весе до 48 кг завоевала бронзу.

Ранее российский дзюдоист Армен Агаян выиграл золото на Играх БРИКС в весе до 73 кг.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.