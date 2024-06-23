«Если идут оскорбления против меня, другого выхода нет». Крамник — о суде с Chess.com

Экс-чемпион мира Владимир Крамник заявил о большой вероятности начала судебного разбирательства с Chess.com. По его мнению, представители сайта, которые в том числе были организаторами недавнего матча с Жоспемом, много раз обманывали россиянина или скрывали от него информацию по ходу встречи.

«Высока вероятность того, что будет суд с организаторами. Проблема в сборе доказательной базы. Надо быть в ней уверенным. Я этим сейчас занимаюсь. Трудно сказать, сколько оно займёт. Cерьёзное дело, и оно крайне финансово затратное. Наверняка адвокаты с их стороны тоже будут неплохими.

Как только я соберу базу, мы посмотрим с юристами и оценим эту ситуацию. Прежде чем подавать документы, удостоверимся, что у меня будет где-то 90% успеха. Есть много необъяснимых вещей. С одной стороны, надеюсь на это, а с другой — нет. Мне не хочется в это влезать.

Я не любитель этих судебных дел, но если идёт оскорбительная кампания против меня, то, к сожалению, другого выхода нет», — сказал Крамник в интервью двукратному вице-чемпиону мира Яну Непомнящему.