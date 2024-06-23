Владимир Крамник назвал способы борьбы с читерством в шахматах

14-й чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Владимир Крамник снова высказался на тему читерства в шахматах и назвал способы борьбы с ним.

— Есть ли способ превентивно бороться с читерством?

— Есть. Превентивно и постфактум. Технологии развиваются, и мы пробуем нечто новое. При желании, которое у Chess.com отсутствует, абсолютно реально сделать, чтобы в течение пары лет невозможно было читерить так, чтобы тебя не обнаружили. Я уже понимаю, как это делать. Это требует определённых финансовых и временных вложений. Но надо подходить с разных сторон. Я не преувеличиваю, но технологические решения уберут из игры читерство. К сожалению, пока есть очень большое противодействие.

— Как у людей отбить желание читерить?

— Когда они поймут, что это будет наказываться и что тебя не запеленгуют. Первое — самое важное, — сказал Крамник в интервью двукратному вице-чемпиону мира Яну Непомнящему.

Напомним, проблема читерства активно начала обсуждаться именно после того, как Крамник заявил, что больше не будет играть на шахматной онлайн-платформе Chess.com из-за большого количества читеров. Вскоре онлайн-платформа закрыла от пользователей блог Крамника.