CAS дисквалифицировал американского пловца, и он снялся с олимпийского отбора в Париж

Участник Олимпиады в Токио американский пловец Майкл Бринегар дисквалифицирован на четыре года решением Спортивного арбитражного суда (CAS), он снялся с отбора на Олимпиаду в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем.

«Вчера я получил электронное письмо, в котором говорилось, что CAS принял решение в пользу USADA. Я опустошён тем, что не могу участвовать в соревнованиях сегодня из-за решения CAS, основанного на ошибочных предположениях и неверном толковании фактов. Я продолжу добиваться справедливости в этом вопросе и благодарю всех за поддержку и понимание в это непростое время», — написал Бринегар в социальной сети.

Обвинения Спортивного арбитражного суда (CAS) касались показателей июня, июля и августа 2022 года. Спортсмена оправдали в первой инстанции, но Антидопинговое агентство США (USADA) подало апелляцию в CAS, которую выиграло.