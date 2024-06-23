ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Меня никто не удерживает». Крамаренко — о слезах во время многоборья на Играх БРИКС

«Меня никто не удерживает». Крамаренко — о слезах во время многоборья на Играх БРИКС
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте – 2021, лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко рассказала, почему плакала во время личного многоборья на Играх БРИКС.

«Я плачу, потому что это очень эмоциональные соревнования. Подготовка была очень сложная. Это мой выбор, меня никто не удерживает. У меня прекрасные отношения с тренером (Ириной Винер), просто такие эмоции. Я такой человек. Я очень счастлива, просто безумно. Спасибо зрителям, тренерам и всем болельщикам», — приводит слова Крамаренко «РИА Новости Спорт».

Ранее было опубликовано видео, где президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и личный тренер Крамаренко Ляйсан Савицкая стараются успокоить спортсменку.

Напомним, Лала Крамаренко стала победительницей в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани. По сумме четырёх упражнений она получила 143,750 балла. Также Крамаренко победила в индивидуальных упражнениях с лентой.

Материалы по теме
Видео: Лала Крамаренко плачет во время многоборья на Играх БРИКС
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android