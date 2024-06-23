«Меня никто не удерживает». Крамаренко — о слезах во время многоборья на Играх БРИКС

Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте – 2021, лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко рассказала, почему плакала во время личного многоборья на Играх БРИКС.

«Я плачу, потому что это очень эмоциональные соревнования. Подготовка была очень сложная. Это мой выбор, меня никто не удерживает. У меня прекрасные отношения с тренером (Ириной Винер), просто такие эмоции. Я такой человек. Я очень счастлива, просто безумно. Спасибо зрителям, тренерам и всем болельщикам», — приводит слова Крамаренко «РИА Новости Спорт».

Ранее было опубликовано видео, где президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и личный тренер Крамаренко Ляйсан Савицкая стараются успокоить спортсменку.

Напомним, Лала Крамаренко стала победительницей в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани. По сумме четырёх упражнений она получила 143,750 балла. Также Крамаренко победила в индивидуальных упражнениях с лентой.