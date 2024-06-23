Американский олимпийский чемпион дисквалифицирован за повторное применение допинга

Олимпийский чемпион американский легкоатлет Гил Робертс дисквалифицирован за второе нарушение антидопинговых правил на восемь лет. Об этом сообщает Антидопинговое агентство США (USADA).

«Все спортсмены заслуживают равных условий для того, чтобы их упорный труд и талант были вознаграждены. Стратегическое тестирование помогает как предотвратить применение допинга, так и привлечь к ответственности тех, кто намеренно нарушает правила, и очень важно, чтобы мы применяли всю силу правил, чтобы гарантировать, что эти плохие игроки не смогут продолжать развращать спорт на любом уровне соревнований», — приводит слова генерального директора USADA Трэвиса Тайгарта официальный сайт Антидопингового агентства США (USADA).

Робертс является чемпионом Олимпиады-2016 в эстафете, чемпионом мира в помещении 2012 года.

Восьмилетний период дисквалификации Робертса начался 18 октября 2023 года. Кроме того, Робертс был дисквалифицирован из любых соревновательных результатов после 20 сентября 2023 года, даты его положительного теста, включая лишение всех медалей, очков и призов.

В 2017 году Робертс также сдал положительный допинг-тест, но избежал отстранения. Тогда он заявил, что запрещённое вещество попало в его организм во время поцелуя с подругой, которая использовала средство от насморка.