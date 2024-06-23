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Победительница Турнира претенденток — 2024 Тань Чжунъи выиграла Cairns Cup

Победительница Турнира претенденток — 2024 Тань Чжунъи выиграла Cairns Cup
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16-я чемпионка мира среди женщин, победительница Турнира претенденток — 2024 китайская шахматистка Тань Чжунъи выиграла международные соревнования Cairns Cup.

В заключительном туре Тань Чжунъи сыграла быструю ничью в 19 ходов против гроссмейстера Александры Костенюк из Швейцарии и, набрав шесть очков, стала недосягаемой для соперниц. Второе место заняла украинка Анна Музычук с 5,5 балла. Тройку сильнейших, отстав на 0,5 очка, замкнули сразу четыре шахматистки: Костенюк, Нина Дзагнидзе (Грузия), Харика Дронавалли (Индия) и Мария Музычук (Украина).

Cairns Cup — ежегодный круговой шахматный турнир для ведущих шахматисток, который проводится в Сент-Луисе, штат Миссури, США. Соревнования были названы в честь соучредительницы шахматного клуба Сент-Луиса и члена Зала мировой шахматной славы доктора Джин Кэрнс Синкфилд. В 2019 году победительницей Cairns Cup стала Валентина Гунина из России.

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