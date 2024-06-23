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«Шахматы сказали сами за себя». Ханс Ниманн выиграл матч из трёх партий у Гуджрати

«Шахматы сказали сами за себя». Ханс Ниманн выиграл матч из трёх партий у Гуджрати
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Американский шахматист, гроссмейстер Ханс Ниманн выиграл у Видита Гуджрати из Индии в матче из трёх партий, состоявшемся в Далласе (США).

В первой партии победил гроссмейстер из Соединённых Штатов, во второй индийский шахматист сохранил равновесие, а в заключительном раунде и матче в целом сильнее оказался Ниманн.

«Шахматы сказали сами за себя. Огромное уважение Видиту за прекрасный матч», — прокомментировал победу гроссмейстер из США в своём аккаунте в соцсетях.

Ранее шахматный клуб Сент-Луиса (США) отказался приглашать Ниманна на свои турниры в 2024 году из-за неподобающего поведения шахматиста, включая нанесение ущерба частной собственности, грубые комментарии и отказ от сотрудничества, что привело к невыполнению договорных обязательств.

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