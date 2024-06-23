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Регбийный клуб «Енисей-СТМ» обыграл московскую «Славу» в 16-м туре ЧР

Регбийный клуб «Енисей-СТМ» обыграл московскую «Славу» в 16-м туре ЧР
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«Енисей-СТМ» одержал победу в 16-м туре чемпионата России – 2023/2024 по регби. Красноярская команда в домашнем матче, проходившем на стадионе «Авангард», обыграла московскую «Славу» со счётом 57:12.

PARI Чемпионат России . 16-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Окончен
57 : 12
Слава
Москва

После первой половины встречи «Слава» была впереди — 36:12. Во втором тайме регбисты «Енисея-СТМ» не позволили соперникам совершить какие-либо результативные действия. Второй отрезок они выиграли со счётом 21:0.

Отметим, что предыдущая встреча этих команд также закончилась победой «Енисея-СТМ».

Теперь «Енисей-СТМ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 63 очка в 16 матчах. Ближайший преследователь отстаёт от лидера на четыре очка. Московская «Слава» находится на седьмой позиции. В активе команды 19 очков после 16 игр.

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