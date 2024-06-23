Заплыв на 100 метров, где выступит Юлия Ефимова для отбора на ОИ, могут отменить

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что финальный заплыв на 100 метров, куда она отобралась с лучшим временем, могут отменить из-за погодных условий.
«У меня новое приключение: отбор в открытом бассейне пришлось плыть под каким‑то невероятным тропическим ливнем под оглушительные звуки грома.
Нам организаторы даже сказали, что на старт можно не выходить – нас и так пустят в финал. Но я вышла на старт и показала такое время. Нам сказали, что вечерние старты отменят или перенесут, если ливень не кончится и начнёт полыхать молния.
Это будет уже опасно для жизни. Я готова стартовать, но тут уже от меня мало что зависит», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».
Отметим, что этот заплыв проходит на Багамах и является отбором на Олимпийские игры — 2024. В отборе к финалу Ефимова проплыла дистанцию за 1.9,51 секунды, что является лучшим результатом на этих соревнованиях. Однако квалификационный норматив А для отбора на Олимпиаду на дистанции 100 м брассом составляет 1.6,79 секунды.
Напомним, Юлия Ефимова – единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус. Ранее спортсменка не выполнила олимпийский норматив на 200 м брассом.