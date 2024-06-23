Отсутствовавший на соревнованиях борец выиграл бой на Играх БРИКС

Единственный представитель Литвы на Играх БРИКС — борец Андрюс Мазеика — выиграл бой, хотя отсутствовал на соревнованиях. Информацию об этом сообщила «Лента.ру».

Он был заявлен в дисциплине корэш в весе до 85 кг, однако ни разу не появился на ковре. Из-за неявки он сразу проиграл казаху Адилету Жанбыршы — и стал участником утешительного пути. Там его соперником стал румын Степан Карасени, который тоже не явился на турнир. В связи с этим медаль отдали Мазеике, так как он добрался до схватки за бронзу.

По информации источника, Мазеика вообще уже несколько лет не соревнуется из-за травмы спины. В Федерации борьбы Литвы сообщили, что никого никуда не делегировали, а президент федерации последний раз видел спортсмена более двух лет назад, потому что тот завершил профессиональную карьеру в начале 2021 года.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.