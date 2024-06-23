ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Отсутствовавший на соревнованиях борец выиграл бой на Играх БРИКС

Отсутствовавший на соревнованиях борец выиграл бой на Играх БРИКС
Аудио-версия:
Комментарии

Единственный представитель Литвы на Играх БРИКС — борец Андрюс Мазеика — выиграл бой, хотя отсутствовал на соревнованиях. Информацию об этом сообщила «Лента.ру».

Он был заявлен в дисциплине корэш в весе до 85 кг, однако ни разу не появился на ковре. Из-за неявки он сразу проиграл казаху Адилету Жанбыршы — и стал участником утешительного пути. Там его соперником стал румын Степан Карасени, который тоже не явился на турнир. В связи с этим медаль отдали Мазеике, так как он добрался до схватки за бронзу.

По информации источника, Мазеика вообще уже несколько лет не соревнуется из-за травмы спины. В Федерации борьбы Литвы сообщили, что никого никуда не делегировали, а президент федерации последний раз видел спортсмена более двух лет назад, потому что тот завершил профессиональную карьеру в начале 2021 года.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

Материалы по теме
«Это не может заменить Олимпиаду». Что не так с нашими Играми БРИКС?
«Это не может заменить Олимпиаду». Что не так с нашими Играми БРИКС?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android