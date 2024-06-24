Россия перешла за отметку в 500 медалей после 11 дней соревнований на Играх БРИКС

12 июня в Казани стартовали соревнования Игр БРИКС, к 11-му дню упорной борьбы Россия заработала 264 золотые медали и занимает первую строчку в общем зачёте соревнований.

У России, помимо золотых, также 142 серебряных и 101 бронзовая медаль. На второй строчке белорусы — у них 55 золотых, 85 серебряных и 107 бронзовых медалей. У сборной Китая 20 золотых, 24 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.