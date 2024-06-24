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Обновление санкционного списка Евросоюза в отношении российских спортсменов, новые имена

Синхронистка Киселёва вошла в санционный список Евросоюза
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Российская синхронистка Мария Киселёва вошла в санкционный список Европейского союза. Сегодня ЕС опубликовал 14-й пакет санкций против России и отдельных граждан России.

Мария Киселёва – трёхкратная чемпионка Олимпийских игр в синхронном плавании, трёхкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. С 2001 года Киселёва работает на телевидении, на протяжении нескольких лет являлась ведущей популярной телепрограммы «Слабое звено».

Киселёва является членом партии «Единая Россия», а также членом президиума совета при президенте РФ по физической культуре и спорту. В 2012 и 2018 годах была доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. С 2019 по 2024 годы – депутат Московской городской думы VII созыва как самовыдвиженец.

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