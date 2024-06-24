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Министр спорта Татарстана Леонов: за Играми БРИКС большое будущее

Министр спорта Татарстана Леонов: за Играми БРИКС большое будущее
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил об уникальности Игр БРИКС, прошедших в Казани.

«Игры стран БРИКС в том формате, в котором в этом году мы провели в Татарстане, в Казани, в нашей стране, конечно, совершенно уникальны. Уверен, что за этими Играми большое будущее. В следующем году Бразилия принимает БРИКС. Говорим, что надо этот формат сохранить, сделать его БРИКС +, то есть открытый формат. И в следующем году — он уже не олимпийский — можно уже заранее заниматься и готовиться, чтобы была ещё больше конкуренция, ещё больше стран. Время для этого есть», — приводит слова Леонова ТАСС.

Напомним, Игры БРИКС продлились до 24 июня. На соревнованиях выступили 4500 спортсменов из 90 стран. Сборная России стала досрочным победителем медального зачёта. На счету российских спортсменов 262 золотые медали, 142 серебряные и 99 бронзовых. Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Беларуси. Китай расположился на третьей строчке.

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