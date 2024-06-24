Пловец Занько: если бы Ефимова приехала на Багамы раньше, то отобралась бы на ОИ-2024

Российский пловец Всеволод Занько высказался о том, что шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова не смогла отобраться на Игры в Париже.

«Думаю, на такой результат повлиял длительный перелёт. Юлия оказалась в экстремальных условиях, Багамские острова — это далеко. Такие долгие поездки всегда требуют длительной адаптации, а Юлия выбилась из своего стабильного графика. Результат сильно зависит от состояния организма.

Если бы Юлия приехала на Багамы раньше, где-то за неделю до соревнований, то она бы отобралась на Олимпийские игры. В целом функционально она была готова. Надо было просто пораньше приехать, акклиматизация — процесс долгий. Жаль, что она не отобралась на ОИ. Наверное, у нас она единственный человек, который так сильно пытался попасть на Игры», — приводит слова Занько Metaratings.ru.

Напомним, ночью 24 июля Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов, но не квалифицировалась на Олимпийские игры — 2024 в Париже. 32‑летняя спорстменка показала время 1.07,98. Однако для того, чтобы отобраться на Олимпиаду в Париж, норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.