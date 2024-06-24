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Экс-россиянка Варфоломеев победила в четырёх дисциплинах по итогам Кубка мира — 2024

Экс-россиянка Варфоломеев победила в четырёх дисциплинах по итогам Кубка мира — 2024
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Шестикратная чемпионка мира, чемпионка Европы по художественной гимнастике, 17-летняя Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, победила в четырёх дисциплинах, набрав в них больше всех баллов по итогам Кубка мира — 2024. Она оказалась сильнее в многоборье, соревнованиях с обручем, мячом и лентой.

Многоборье:
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 150
2. София Раффаэли (Италия) — 120
3. Эльвира Краснобаева (Болгария) — 97

Обруч:
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 130
2. София Раффаэли (Италия) — 130
3. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 115

Мяч:
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 145
2. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 135
3. София Раффаэли (Италия) — 125

Лента:
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 145
2. Таисия Онофрийчук (Украина) — 120
3. Эльвира Краснобаева (Болгария) — 95

В соревнованиях с булавами экс-россиянка остановилась в шаге от пьедестала.

Булавы:
1. София Раффаэли (Италия) — 145
2. Дарья Варфоломеев — 140
3. Екатерина Веденеева (Словения) — 90

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