Экс-россиянка Варфоломеев победила в четырёх дисциплинах по итогам Кубка мира — 2024

Шестикратная чемпионка мира, чемпионка Европы по художественной гимнастике, 17-летняя Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, победила в четырёх дисциплинах, набрав в них больше всех баллов по итогам Кубка мира — 2024. Она оказалась сильнее в многоборье, соревнованиях с обручем, мячом и лентой.
Многоборье:
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 150
2. София Раффаэли (Италия) — 120
3. Эльвира Краснобаева (Болгария) — 97
Обруч:
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 130
2. София Раффаэли (Италия) — 130
3. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 115
Мяч:
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 145
2. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 135
3. София Раффаэли (Италия) — 125
Лента:
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 145
2. Таисия Онофрийчук (Украина) — 120
3. Эльвира Краснобаева (Болгария) — 95
В соревнованиях с булавами экс-россиянка остановилась в шаге от пьедестала.
Булавы:
1. София Раффаэли (Италия) — 145
2. Дарья Варфоломеев — 140
3. Екатерина Веденеева (Словения) — 90