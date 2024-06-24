Экс-россиянка Варфоломеев победила в четырёх дисциплинах по итогам Кубка мира — 2024

Шестикратная чемпионка мира, чемпионка Европы по художественной гимнастике, 17-летняя Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, победила в четырёх дисциплинах, набрав в них больше всех баллов по итогам Кубка мира — 2024. Она оказалась сильнее в многоборье, соревнованиях с обручем, мячом и лентой.

Многоборье:

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 150

2. София Раффаэли (Италия) — 120

3. Эльвира Краснобаева (Болгария) — 97

Обруч:

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 130

2. София Раффаэли (Италия) — 130

3. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 115

Мяч:

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 145

2. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 135

3. София Раффаэли (Италия) — 125

Лента:

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 145

2. Таисия Онофрийчук (Украина) — 120

3. Эльвира Краснобаева (Болгария) — 95

В соревнованиях с булавами экс-россиянка остановилась в шаге от пьедестала.

Булавы:

1. София Раффаэли (Италия) — 145

2. Дарья Варфоломеев — 140

3. Екатерина Веденеева (Словения) — 90