Футбольный «Спартак» поздравил одноимённый регбийный клуб с днём рождения

Сегодня, 24 июня, регбийному клубу «Спартак» исполнилось семь лет. По этому поводу московский футбольный клуб «Спартак» поздравил одноимённую команду с днём рождения на своей странице в социальной сети.

«Поздравляем наших братьев с днём рождения! Желаем команде и дальше завоёвывать сердца любителей регби, ярких побед и новых триумфов!

Я! Ты! Мы — «Спартак» Москва», — появилось сообщение в телеграм-канале ФК «Спартак».

Напомним, регбийный «Спартак» является участником Высшей лиги – 2023/2024, чемпионом Москвы по регби (2023), обладателем кубка Москвы по регби-7 (2023), чемпионом Федеральной регбийной лиги «Трудовые резервы» дивизион «Центр-2» (2023).

На этих выходных регбийный «Спартак» в московском дерби обыграл РК «Армейцы».