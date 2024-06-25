Россияне завоевали две золотые медали в акробатическом рок-н-ролле на Играх БРИКС

Россияне завоевали две золотые медали в акробатическом рок-н-ролле на Играх БРИКС.

В В класс-микста победителями стали Иван Райлян и Елизавета Клопыжникова (89,50 балла). Серебро получила пара из Египта Александр Бойко и Валерия Арафа (82,52), на третьей строчке расположилась пара из Молдавии Алексей Донос и Александра Николаева (82,17).

В М класс-миксте золото завоевали Максим Чеботарев и Виктория Адамова (77,40). В шаге от высшей ступени пьедестала остановились венгерские спортсмены — Алекс Дели и Лука Бехари (70,37). На третьем месте расположились египтяне Кирилл Рохлин и София Арафа (68,27).

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.