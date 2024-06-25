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По итогам Игр БРИКС Россия выиграла 266 золотых медалей из 387 возможных

По итогам Игр БРИКС Россия выиграла 266 золотых медалей из 387 возможных
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12 июня в Казани стартовали соревнования Игр БРИКС, к 12-му дню упорной борьбы Россия заработала 266 золотых медалей и занимает первую строчку в общем зачёте соревнований.

У России, помимо золотых, также 142 серебряных и 101 бронзовая медаль. На второй строчке белорусы — у них 55 золотых, 85 серебряных и 107 бронзовых медалей. У сборной Китая 20 золотых, 24 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Таким образом, на соревнованиях были разыграны все 387 медальных комплектов. Основную часть соревнований приняла Казань, последние пять комплектов были разыграны в Москве.

Напомним, на Играх БРИКС выступили 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

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