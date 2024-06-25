Коротышкин — о Ефимовой: она создала культ плавания

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года российский пловец Евгений Коротышкин заявил, что брассистка Юлия Ефимова способна вдохновить людей на занятие плаванием.

«Правительство, спортивные функционеры и регионы сейчас всячески пытаются поддержать спортсменов, придумывают соревнования, официальные старты, где работает импортозамещение и платят неплохие деньги. Если спортсмены видят эти соревнования как способ заработка, то они будут находиться в этом спорте и находить мотивацию оставаться в нём. Это благородная работа.

Юля уже перешла в стадию профессионалов, поэтому она будет выбирать тот путь, который ей по душе. Плавание – тот вид спорта, в котором она может мотивировать людей, популяризировать его и заставлять людей приходить в бассейн смотреть соревнования и заниматься самим. Её годы в спорте были потрачены не зря. Она большой молодец и своими выступлениями создала культ плавания», – приводит слова Коротышкина Metaratings.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр ОИ, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов, но не квалифицировалась на Олимпийские игры — 2024 в Париже. Для этого ей не хватило 0,86 секунды.