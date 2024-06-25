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Легкоатлет Холлоуэй в первом же забеге на чемпионате США прибежал с рекордным результатом

Легкоатлет Холлоуэй в первом же забеге на чемпионате США прибежал с рекордным результатом
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Американский легкоатлет, специализирующийся на беге с барьерами, Грант Холлоуэй в первом же старте на дистанции 100 метров с четырьмя препятствиями на чемпионате США, который является ещё и отбором на Олимпийские игры, прибежал с лучшим результатом сезона в мире — 12,92 секунды.

Холлоуэй существенно оторвался от своих соперников по времени и единственный, кто смог пробежать менее чем за 13 секунд. Результаты забега с барьерами выглядят следующим образом:

Грант Холлоуэй — 12,92
Джамал Бритт — 13,07
Трей Каннингем — 13,12
Дэнни Робертс — 13,14

Напомним, ранее ещё одна американская легенда лёгкой атлетики Ша'Карри Ричардсон сумела выиграть забег с развязанными шнурками, а финал дистанции 100 метров она так же, как и Холлоуэй, пробежала с лучшим результатом сезона в мире среди женщин.

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