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Российскую всадницу Гиневу допустили до международных стартов

Российскую всадницу Гиневу допустили до международных стартов
Валерия Гинева
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Российская всадница Валерия Гинева получила нейтральный статус от Международной федерации конного спорта (FEI). Теперь спортсменка может выступать на международных стартах без флага и гимна, сообщает ТАСС.

Сейчас нейтральный статус имеют ещё четыре всадника. Среди них Александра Изместьева, Алексей Мащенков, Анна Сущева и Алексей Тюшкевич.

Осенью 2023 года бюро FEI приняло решение о необходимости изменения мер, которые были приняты в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Тогда же в организации решили разработать критерии, согласно которым российский конный спорт вернётся в соревнования под эгидой FEI в нейтральном статусе.

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