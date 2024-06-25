Получившая нейтральный статус всадница Гинева не поедет на Олимпиаду-2024

Получившая нейтральный статус российская всадница Валерия Гинева не могла претендовать на участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР). Там уточнили, что Гинева является спортсменкой «второго эшелона».

В организации также отметили, что ни один из четырёх спортсменов, которые ранее получили нейтральный статус, не поедут на Олимпиаду в Париже.

Сегодня, 25 июня, стало известно, что Валерия Гинева получила нейтральный статус от Международной федерации конного спорта (FEI). Теперь спортсменка может выступать на международных стартах без флага и гимна. Кроме неё, такой статус имеют Александра Изместьева, Алексей Мащенков, Анна Сущева и Алексей Тюшкевич.