Олимпийский комитет России (ОКР) поздравил сборную России с победой на Играх БРИКС — 2024. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

«От всей души поздравляем наших спортсменов!» — написала пресс-служба ОКР.

Напомним, сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте и завоевала 266 золотых медалей. В копилке команды, помимо золотых, также 142 серебряных и 101 бронзовая награда. На второй строчке белорусы — у них 55 золотых, 85 серебряных и 107 бронзовых медалей. У сборной Китая 20 золотых, 24 серебряных и 18 бронзовых медалей. Игры БРИКС проходили в Казани и Москве. Соревнования начались 12 июня, а завершились 24 июня. Последние из золотых наград россиян были добыты в акробатическом рок-н-ролле.