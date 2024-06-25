Российская синхронистка: спортсмены должны общаться с журналистами после стартов

Трёхкратная олимпийская чемпионка российская синхронистка Алла Шишкина рассказала, что может помочь спортсменам построить личный бренд.

«Самое главное — общаться с журналистами после стартов. Нужно учиться отвечать на вопросы в микст-зоне, даже на самые каверзные. Само собой, больше читать, развивать ораторское мастерство, увлекаться историей своей страны и своего вида спорта. Всё это поможет уверенно чувствовать себя на публике, а это важная часть жизни профессионального спортсмена, о которой нельзя забывать», — приводит слова Шишкиной пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

За свою карьеру Шишкина 14 раз завоёвывала золотые медали чемпионатов мира и шесть раз побеждала на первенствах Европы. Она завершила свою карьеру после Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония).