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Российская синхронистка: спортсмены должны общаться с журналистами после стартов

Российская синхронистка: спортсмены должны общаться с журналистами после стартов
Алла Шишкина
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Трёхкратная олимпийская чемпионка российская синхронистка Алла Шишкина рассказала, что может помочь спортсменам построить личный бренд.

«Самое главное — общаться с журналистами после стартов. Нужно учиться отвечать на вопросы в микст-зоне, даже на самые каверзные. Само собой, больше читать, развивать ораторское мастерство, увлекаться историей своей страны и своего вида спорта. Всё это поможет уверенно чувствовать себя на публике, а это важная часть жизни профессионального спортсмена, о которой нельзя забывать», — приводит слова Шишкиной пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

За свою карьеру Шишкина 14 раз завоёвывала золотые медали чемпионатов мира и шесть раз побеждала на первенствах Европы. Она завершила свою карьеру после Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония).

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