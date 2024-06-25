Олимпийская чемпионка по фехтованию Егорян ответила, скучает ли по международным стартам

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила, что и она, и другие спортсмены скучают по международным соревнованиям.

«Конечно, скучаю. Хочется показывать свой уровень на международных соревнованиях. И не только я скучаю — все мы скучаем. И хотим выступать там, потому что считаем, что достойны полноправно бороться за первые места. Но, к сожалению, пока как есть», — приводит слова Егорян «Известия».

Напомним, сейчас большинство российских спортсменов, в том числе и фехтовальщики, отстранены от международных стартов. На Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, пока допущены только 14 россиян в дисциплинах велогонок, прыжков на батуте и спортивной борьбы.