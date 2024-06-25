ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийская чемпионка по фехтованию Егорян ответила, скучает ли по международным стартам

Олимпийская чемпионка по фехтованию Егорян ответила, скучает ли по международным стартам
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила, что и она, и другие спортсмены скучают по международным соревнованиям.

«Конечно, скучаю. Хочется показывать свой уровень на международных соревнованиях. И не только я скучаю — все мы скучаем. И хотим выступать там, потому что считаем, что достойны полноправно бороться за первые места. Но, к сожалению, пока как есть», — приводит слова Егорян «Известия».

Напомним, сейчас большинство российских спортсменов, в том числе и фехтовальщики, отстранены от международных стартов. На Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, пока допущены только 14 россиян в дисциплинах велогонок, прыжков на батуте и спортивной борьбы.

Материалы по теме
МОК раскрыл имена первых россиян, допущенных до Олимпиады-2024
Международная федерация санного спорта продлила отстранение российских спортсменов
Международный паралимпийский комитет ещё раз проверит допинг-пробы с ОИ-2016
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android