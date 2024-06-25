«Рано или поздно мы туда всё равно вернёмся». Яна Егорян — о международной арене

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию в личной и командной сабле Яна Егорян сказала трогательные слова о возвращении российских спортсменов на международные старты в будущем.

«Рано или поздно мы туда всё равно вернёмся. Может быть, не в лице Яны Егорян, Сони Великой… Может быть, это произойдёт, когда мы уже уйдём. Но я уверена, что у нас очень перспективные спортсмены. У нас юниорская команда прям… Они реально крутые [улыбается]. Поэтому думаю, что если не мы, то они покажут всем наш уровень», — приводит слова Егорян «Известия».

Напомним, Егорян также отвечала на вопрос, скучает ли она по международным соревнованиям, заявив, что многие спортсмены хотели бы вновь окунуться в ту атмосферу.