Яна Егорян: спортсмен, у которого есть возможность поехать на Олимпиаду, должен ехать

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила, что спортсмен должен ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе, потому что это мечта и цель каждого атлета.

«Я считаю, что это их работа, их цели, их мечты. Любой спортсмен, у которого есть возможность поехать на Олимпиаду, должен ехать. Даже если это нейтральный статус. Мы все прекрасно знаем, что конкретно этот человек наш. Я понимаю людей, которые не хотят, что это, возможно, какое-то унижение. «Как так? Отказаться от страны, отказаться от флага». Но никто не отказывается. Мы все с российскими паспортами и любим страну, в которой живём. Но есть своё внутреннее, есть своё дело, которому ты отдаёшься много лет. И почему ты должен лишаться этой возможности?» — приводит слова Егорян «Известия».

Напомним, ранее фехтовальщица говорила и о том, что российские спортсмены в любом случае вернутся на международные соревнования, даже если это будет более молодое поколение, а не те, кто сейчас находится на пике карьеры и физической формы.

Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа, туда на данный момент допущены 14 спортсменов из России.