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Аниш Гири проведёт матч с Хансом Ниманном

Аниш Гири проведёт матч с Хансом Ниманном
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Нидерландский шахматист, гроссмейстер Аниш Гири, который ранее представлял Россию, сообщил в своих социальных сетях, что готовится к матчу с американским гроссмейстером Хансом Ниманном.

«Они устроили мне несколько тренировочных игр, чтобы подготовиться к матчу с Хансом Ниманном.

Некоторые из лучших игроков мира будут в Бухаресте, чтобы помочь мне разогреться перед классической частью, а мы полетим дальше в Загреб, чтобы потренироваться в рапиде и блице. Спасибо, Grand Chess Tour!» — написал Гири под своим постом.

Отметим, что сейчас неизвестны ни время, ни место проведения поединка.

Напомним, сейчас Федерация шахмат России временно отстранена ФИДЕ от членства. Окончательное решение данного вопроса будет принято позднее.

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