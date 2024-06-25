«Расходы мы тогда взяли на себя». Глава ФСБР — о помощи украинской сборной в 2021 году

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, как организация помогла украинской сборной перед молодёжным первенством мира в 2021 году, когда им было отказано в финансировании.

«Запретить своим ребятам и девочкам выступать в России украинские власти не могли, поскольку в этом случае по действовавшим тогда правилам попали бы под санкции, но в финансировании команде было отказано. Меня, естественно, об этом проинформировали, и абсолютно все расходы мы тогда взяли на себя — с тем, чтобы у спортсменов, тренеров, персонала были точно такие же условия, как у других команд.

Они уже прекрасно понимали, насколько сложны отношения между нашими государствами, как развивается политическая ситуация, но считали своим долгом подняться и выразить уважение спортсмену, который стоит на пьедестале. Никто не свистел, не позволял себе каких-то уничижительных выкриков. Хотя по отношению к нам уже тогда вовсю разжигалась конфронтация, доносительство и прочие вещи», — приводит слова Мамиашвили RT.

Напомним, сейчас для российских спортсменов во многих видах спорта запрещено участие на международных стартах. Так международные федерации и ассоциации реагируют на специальную военную операцию на Украине. На предстоящую Олимпиаду в Париже пока допущены только 14 российских спортсменов, а ранее НОК Украины создал список рекомендаций, как общаться с атлетами из России и Беларуси во время соревнований.