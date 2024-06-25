«Приедут шестые номера и всё равно будут выигрывать». Карелин — об участии россиян в ОИ

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по борьбе Александр Карелин высказался об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«Сегодня идёт жесточайшее давление на российский спорт. Да, ослаб Международный олимпийский комитет, он не имеет такой автономности, как положено иметь полноценному международному институту, находится под давлением, под влиянием. Почему? Потому что это всему миру понятно, наши ребята… Посмотрите, что теннисисты делают. Во всех разрядах выступают. Что бы они не попытались, на форме зашить надпись или герб, но все же понимают, что это русские поданные. Российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду во Францию. Даже тем небольшим количеством допущенных, с подтверждёнными приглашениями. Если не будет совсем уж безумных требований, чтобы они на выходе из аэропорта в Париже должны были выкрикивать что-нибудь против России. Даже в сегодняшних условиях, в статусе нейтральной страны они должны ехать, претендовать, подниматься на пьедестал.

Сейчас же международные институты говорят: всё понятно, у вас есть фавориты, есть те, кто хорош собой, настоящие, сильные, а мы их не допустим, потому что один армеец, а второй – динамовец, а у вас это милитаристские институты.

Хорошо, допустят пятый номер, шестой. Приедут ребята, заявятся, и всё равно будут претендовать и выигрывать. Я считаю, что они должны эту попытку совершить, и мы должны как государство и мы с вами как общество их в этих попытках поддержать», — приводит слова Карелина «Комсомольская правда».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.