Подведены итоги ежегодной программы «Спорт и Россия» — 2024

21 июня в Москве прошла ежегодная программа «Спорт и Россия», в рамках которой стали известны имена лауреатов в области спортивных достижений. Лидеры отрасли, представители бизнеса, спортсмены и инвесторы обменялись опытом и обсудили самые актуальные вопросы спортивной индустрии.

Итогам Премии предшествовал форум «Спорт и Бизнес», в программе которого спикеры рассказали, как будет развиваться корпоративный спорт в России, о вызовах и возможностях большого спорта, об идеологии, киберспорте и развитии фитнес-отрасли.

Фото: Пресс-служба премии «Спорт и Россия»

После окончания форума состоялась официальная церемония награждения, на которой были объявлены компании-победители, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. Ведущей мероприятия была Элеонора Хабибулина.

Фото: Пресс-служба премии «Спорт и Россия»

В рамках программы «Спорт и Россия» 23 июня также прошёл захватывающий спортивный фестиваль «Игры Лидеров». Участие приняли корпоративные команды, которые соревновались в чемпионате по пейнтболу и на турнире «Большие гонки». В ходе соревнований участники продемонстрировали не только свои спортивные навыки, но и командный дух, сотрудничество и стремление к победе в борьбе за ценные призы. Это мероприятие стало отличной возможностью не только для спортивных достижений, но и для укрепления дружеских связей и корпоративного духа среди участников.