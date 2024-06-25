«Увеличилась цена внутреннего победителя». Карелин — о плюсах изоляции от мирового спорта

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по борьбе Александр Карелин высказался о развитии российского спорта в отсутствие международных соревнований.

«У изоляции российского спорта есть плюс. Это как с инфраструктурой. Мы обратили внимание внутрь. У нас и так последние 25 лет огромные вложения в спорт с точки зрения возможностей. Я сейчас не говорю о планетарных соревнованиях, они тоже очевидны – и чемпионат мира по футболу, и многое другое, две Универсиады – зимняя и летняя. Я говорю о большом количестве новых спортивных объектов, притом не о больших, эпохальных дворцах.

Увеличилась цена внутреннего победителя. Если раньше мы ориентировались, понятно, на континентальные, мировые результаты, то сейчас мы по-другому проводим, украшаем, освещаем, что самое главное, внутренние первенства.

Я всегда говорил, что проводить турниры только для специалистов неверно. Очень важно, чтобы публике было интересно, а для этого надо красиво упаковывать, подавать. И мы сейчас на это обратили внимание.

Теперь и первенства Российской Федерации заиграли по-другому, и открытые турниры. И притом, что это не противопоставление, это дополнение к тому календарю, который возможен с участием в международных календарях. Это дополнение – и БРИКС, и СНГ. Это все для того, чтобы показать, что мы можем это проводить, мы это умеем», — приводит слова Карелина «Комсомольская правда».

Напомним, с 12 по 24 июня в Казани и Москве прошли Игры стран БРИКС. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую награду.